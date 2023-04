Caso plusvalenze, restituiti i 15 punti alla Juventus: come cambia la classifica?

Una sorta di telenovela, quella che ha visto la società bianconera dover affrontare il caso plusvalenze. Ieri, in data 20 Aprile, si è saputo l’esito: restituiti i 15 punti alla Juventus che, così, volta al terzo posto.

Come cambia la classifica di Serie A?

Juventus, restituiti i 15 punti: adesso la Champions si giocherebbe

Il ricorso sembra aver funzionato, con la Juventus che ha ottenuto ciò che voleva, ovvero la restituzione dei 15 punti. Ciò permetterebbe – in questo momento – alla Vecchia Signora di piazzarsi in terza posizione, a dispetto delle altre. Così la Champions League non appare più un miraggio.

La giornata di ieri, Giovedì 20 Aprile, ha portato la Juventus a sorridere sia in campo che fuori. Da un lato il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona ha permesso il passaggio del turno, dall’altro il ricorso accettato (in attesa di ulteriori novità) rivede la Juventus ai piani alti.

Ci si domanda allora come cambia la classifica di Serie A, ora che tutto è tornato alla “normalità”:

Napoli: 75 punti Lazio: 61 Juventus: 59 Roma: 56 Milan: 53 Inter: 51 Atalanta: 49 Bologna: 44 Fiorentina: 42 Sassuolo: 40 Torino: 39 Udinese: 39 Monza: 38 Empoli: 32 Salernitana: 30 Lecce: 28 Spezia: 26 Hellas Verona: 23 Cremonese: 19 Sampdoria: 16

Un balzo enorme, dalla settima posizione (con 44 punti) alla terza (con 59), cacciando il Milan dalla zona Champions League e mettendo in difficoltà l’Inter. L’Atalanta si ritroverebbe invece, così, “condannata” alla Conference League, competizione europea che potrebbe rivelarsi alla portata della compagine bergamasca.

Per adesso la Juventus può sorridere, certa di non poter più dire nulla per lo scudetto, ma ancora in corso per Coppa Italia ed Europa League. Nella zona grigia molte squadre possono dirsi tranquille, mentre c’è un’autentica fuga dalla zona retrocessione. Nelle ultime giornate non mancheranno scontri diretti e big match, che andranno a definire la classifica.

Adesso, però, la società torinese non deve più rincorrere e cercherà di mantenere la terza posizione.

