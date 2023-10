Sophie Codegoni e la chirurgia estetica a 16 anni: “Mi sono distrutta”

Sophie Codegoni si è confessata in televisione sulla chirurgia estetica e sugli interventi effettuati nel corso degli anni sul suo corpo. La sua testimonianza ha lasciato senza parole.

Sophie Codegoni e la chirurgia estetica a 16 anni

Sophie Codegoni è stata in tv a ‘È sempre Cartabianca’, dove è stata ospite di Bianca Berlinguer per parlare di chirurgia estetica. La confessione e la testimonianza dell’ex concorrente del Grande Fratello sono state davvero scioccanti. Tutto è nato dal suo modello di riferimento: “Il mio canone era Bella Hadid, volevo l’occhio tiratissimo, guardavo Instagram e pensavo ‘no lei non la guardo perché è troppo bella’. Nasceva una sorta di competizione con tutto quello che vedevo. Ringrazio il cielo che ho cambiato canone, mi piace un canone molto più reale”.

La confessione: “Mi sono distrutta”

“Ho iniziato a 16 anni – ha ammesso –, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria”. E lo stesso poi è accaduto con il seno, che “era molto bello ma non perfetto come lo volevo io”.

“Le labbra le volevo sempre più grandi e belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a fare le punture ogni due per tre. Le vedevo sempre piccole, ero fuori…”.

