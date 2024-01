Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni terza puntata 25 gennaio: trama episodi 5 e 6

Doc – Nelle tue mani 3, le anticipazioni della terza puntata del 25 gennaio. Scopriamo cosa succederà negli episodi 5 e 6 dell’amata fiction Rai con protagonista Luca Argentero.

Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni terza puntata 25 gennaio

Questa sera, giovedì 25 gennaio, va in onda il terzo appuntamento con Doc – Nelle tue mani 3, amatissimo medical drama targato Rai con protagonista Luca Argentero. La puntata di stasera sarà trasmessa come al solito su Rai 1 alle 21.30 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Scopriamo qualche dettaglio in più sugli episodi di questa sera, Il beneficio del dubbio e La vela.

La trama dell’episodio 5, Il beneficio del dubbio

Nel quinto episodio di Doc, Il beneficio del dubbio, Andrea Fanti (Luca Argentero) è scosso da alcuni nuovi ricordi e rivelazioni che fanno tremare le sue certezze. Questo suo momento di crisi manda in tilt sia la sua relazione con Giulia (Matilde Gioli), che il reparto medico, turbato dalla scelta di Andrea di chiedere ad Enrico (Giovanni Scifoni) di interrompere la terapia. Due pazienti in particolare creano ulteriori grattacapi ai dottori: Rita, una giovane ragazza che rifiuta di sottoporsi alla chemioterapia, e una vecchia conoscenza della squadra.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La trama dell’episodio 6, La vela

Nel sesto episodio di Doc, La vela, Andrea è ancora in crisi a causa dei ricordi sbloccati dalla terapia e chiede a Giulia di supportarlo nella sua ricerca di risposte. La dottoressa non se la passa tanto meglio, sconvolta quanto Andrea dalle rivelazioni e dalla possibilità che la loro relazione si basi su un mare di bugie. All’Ambrosiano arriva anche Angelo, un paziente che sembra avere sintomi simili a quelli di Andrea. Si farà avanti la specializzanda Martina Carelli (Laura Cravedi) per prendere le redini della situazione e mostrare le sue capacità.