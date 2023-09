Pinguini Tattici Nucleari a Reggio Emilia: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Pinguini Tattici Nucleari a Reggio Emilia si esibiscono in concerto nella serata di sabato 9 settembre 2023 come tappa finale del proprio tour. I biglietti risultano ancora disponibile ed ecco come acquistarli.

Pinguini Tattici Nucleari a Reggio Emilia: scaletta delle canzoni

I Pinguini Tattici Nucleari si esibiscono allo stadio RCF Arena di Reggio Emilia nella serata di sabato 9 settembre 2023. La band è in giro in occasione del loro tour 2023 e fa tappa in terra emiliana. Ecco la scaletta delle canzoni che il gruppo porta sul palco:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. La tappa emiliana rappresenta l’ultima del tour del gruppo che ha girato l’intera Italia negli ultimi mesi. “Abbiamo cominciato nelle bettole e suonare ora davanti a così tanta gente ci fa sentire quasi in un videogioco” scherza Riccardo Zanotti parlando della torrida estate live che Pinguini Tattici Nucleari suggellano stasera a Reggio Emilia, sul palco della Rcf Arena, davanti ad 80mila fans. Alla fine, saranno 550mila quelli messi a bilancio dal tour di ’Fake news’, il primo in grandi spazi come parchi, stadi e, appunto, mega arene. Undici show, dieci sold out. Un risultato che i sei avventurieri hanno costruito passo dopo passo a colpi di primi posti in classifica. E questa non è una ’fake news’. “Quando su YouTube ho scoperto il live tenuto allo Stadio di Wembley dai Queen nel 1986 sono rimasto folgorato” racconta il frontman della formazione a proposito del cambio di passo imposto alla loro carriera. “Avevo 10-11 anni e fino a quel momento nei miei pensieri gli stadi erano stati luoghi consacrati esclusivamente al culto del calcio. Prendere atto che pure la musica aveva accesso a quei templi mi spalancò le porte di un mondo nuovo”, hanno raccontato al Il Resto del carlino.