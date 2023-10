Belen come sta: il suo ultimo messaggio sui social e l’aiuto della famiglia

Belen, come sta la showgirl argentina che starebbe vivendo un periodo negativo della sua vita e carriera in televisione.

Belen, come sta: si rincorrono le voci su possibili alcuni problemi di salute della showgirl argentina. La stessa interessata è intervenuta nelle scorse ore con una storia su Instagram, confermando poi di essere dimagrita.

Belen come sta: il suo ultimo messaggio sui social

Belen Rodriguez non sta bene e sta attraversando un periodo negativo da diversi punti di vista. Dopo i commenti dell’ex compagno Fabrizio Corona ma anche dei conduttore Cattelan e Mara Venier, la stessa showgirl è intervenuta con una storia su Instagram: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”.

Negli ultimi tempi, Belen è dimagrita ed ha anche rifiutato alcune ospitate in televisione perché non in forma fisicamente. A confessarlo la diretta interessata in risposta ad una follower: “Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, sto mangiando come una pazza“.

L’aiuto della famiglia

In soccorso della showgirl adesso ci sono i familiari più stretti come la sorella Cecilia Rodriguez e la madre Veronica Cozzani. A quanto traspare la mamma e la sorella si starebbero prendendo cura in particolare della figlia Luna Marì.

Un messaggio di affetto è arrivato anche da Veronica Gentili che ha sostituito la Rodriguez alla conduzione de Le Iene:” Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez”.