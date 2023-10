Sonia Bruganelli ed Antonino Spinalbese, possibile flirt: quanto c’è di vero?

Voci di flirt tra Sonia Bruganelli ed Antonino Spinalbese: quanto c’è di vero? Insistenti pettegolezzi vedono l’ex moglie di Paolo Bonolis e l’ex gieffino sempre più vicini: da dove nascono le indiscrezioni? C’è davvero qualcosa tra i due?

Sonia Bruganelli ed Antonino Spinalbese, c’è davvero un flirt? Le voci di corridoio

Sonia Bruganelli si riavvicina al GF, ma per vie traverse, almeno secondo alcune pressanti voci di corridoio. Alcune recenti indiscrezioni diffuse sul web, infatti, vedono l’ex moglie di Paolo Bonolis impegnata in un flirt con nientemeno che Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez nonché concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tutto ha inizio con alcune foto pubblicate da Sonia in una serie di storie sul suo profilo Instagram, che la mostrano in un locale con un uomo misterioso. L’accostamento a Spinalbese nasce da uno scambio di battute tra lui e Bruganelli sotto uno dei suoi ultimi post. “Manca il ragazzino lì in mezzo!” esordisce scherzoso Antonino. “Non capisco a chi tu possa riferirti?” risponde vaga Sonia. L’ex gieffino replica con un breve “Io”, lasciando intendere di aver incontrato l’ex opinionista.

Quanto c’è di vero? Tra voci e pettegolezzi

Per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o commentato la notizia. Resta ancora possibile che, se i due si sono davvero incontrati, lo abbiano fatto per motivi lavorativi. Non si escludono, tuttavia, ulteriori evoluzioni nelle prossime ore. Se il flirt venisse confermato si tratterebbe di un cambio di direzione repentino per Sonia Bruganelli, che fino a settembre sosteneva di essere ancora molto legata a Paolo Bonolis. I due si frequentavano ancora moltissimo, l’imprenditrice non escludeva una possibile riconciliazione: “La nostra famiglia è composta da cinque e non tre figli, da due nipoti e due suocere. Mia suocera ancora mi chiama tutte le sere. Se ci innamoreremo di nuovo? Può darsi. Non posso saperlo. Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite”.