Italia Loves Romagna a Campovolo: cantanti annunciati, dove prendere i biglietti e diretta tv del concerto

Italia Loves Romagna: si va delineando il concerto di beneficenza per le zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna.

Italia Loves Romagna: annunciati gli artisti che saliranno sul palco di Campovolo per contribuire all’evento musicale di beneficenza per la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dal maltempo. Ecco anche come acquistare i biglietti.

Italia Loves Romagna a Campovolo: cantanti annunciati

“Italia Loves Romagna” è il concerto di beneficenza che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione. Lo ha annunciato il sottosegretario Gianmarco Mazzi, aggiungendo che “gli obiettivi sono dovuti, più raccogli fondi possibili e lancia un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi”.

Sono stati annunciati anche i 15 artisti che saliranno sul palco per portare la propria musica per un fine più grande: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai.

Italia Loves Romagna: dove prendere i biglietti

Nelle prossime ore sarà possibile partecipare all’evento di beneficenza acquistando i biglietti che saranno disponibili con una prevendita dalle ore 11 di martedì 30 maggio sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster.

La diretta tv del concerto

Al momento non c’è ancora nessuna informazioni riguardo la possibile trasmissione televisiva del concerto. Si vuole dare prima in risalto la strada del live per vendere i biglietti e raggiungere così lo scopo prefissato per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.