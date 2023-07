Sergio Rico, prime parole dopo essere uscito dalla terapia intensiva: “Giorni complicati”

Sergio Rico è uscito dalla terapia intensiva e ha parlato per la prima volta dopo giorni di ricovero e preghiere. Per il portiere si temeva il peggio ma alla fine le sue condizioni sono migliorate anche se per un suo ritorno in campo è ancora presto per dirlo. Verso la fine del campionato francese i suoi compagni del Psg gli avevano mandato un messaggio di incoraggiamento: “Continua così, Sergio Rico“, la frase stampata sulle magliette bianche dei giocatori durante il riscaldamento.

Sergio Rico, prime parole dopo essere uscito dalla terapia intensiva

Sergio Rico è il portiere del Psg e finalmente può tirare lui e chi lo ama un sospiro di sollievo. Infatti, il calciatore è uscito dalla terapia intensiva e le sue condizioni di salute sono migliorate notevolmente. “Gravi ferite alla testa e al collo dopo una caduta da cavallo”, riportava il The Athletic. Il portiere del Paris St.Germain è rimasto in coma per 19 giorni e in questo tempo ha perso 20 chili, perdendo il 30% della propria massa muscolare e, almeno per ora, un ritorno in campo sembra da escludere. Era ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale ‘Virgen del Rocío’ di Siviglia.

Il messaggio del portiere: “Giorni complicati”

Il portiere ha parlato per la prima volta sui social dopo essere uscito dalla terapia intensiva ed aver vissuto un periodo davvero difficile. Il calciatore ha affidato poche parole a una storia di Instagram per ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno mostrato il loro affetto in questi giorni complicati. Sono in continuo miglioramento, mi sento molto fortunato e spero di rivedervi presto”.

