Single’s Day: cos’è, quando cade, sconti ed offerte nei negozi

Single's Day è la festa che nasce soprattutto in Cina ma poi è arrivata anche in Occidente seppure con un peso diverso.

Single’s Day è una ricorrenze che nasce e si sviluppa in Cina, dove la festa è molto sentita. Poi, si è trasferita la tradizione anche in Occidente che per questa occasione anticipa sconti ed offerti del cosiddetto black friday.

Single’s Day: cos’è e quando cade

Single’s Day è la festa di chi non è fidanzato o sposato e si contrappone al giorno di San Valentino. L’origine non è ben nota ma para che sia nata dall’idea di due studenti di due studenti di Nanchino, una nota città cinese.

In Cina invece è una festa molto sentita, soprattutto tra i giovanissimi, che celebra l’orgoglio di essere single. Cade sempre l’11/11 poiché nella cultura cinese questa data si traduce in 11/11 e nella tradizione cinese, il numero 1 identifica un individuo solo. La festa viene paragona in Occidente al black friday, infatti in Cina si festeggia con lo shopping sia fisico sia online. Uno dei maggiori siti di acquisto online della Cina, Alibaba, durante l’11 novembre 2017 ha incassato 168,2 miliardi di yuan, pari a circa 25,4 miliardi di dollari statunitensi.

Sconti ed offerte nei negozi

In questo giorno e per l’occasione molti esercizi commerciali fisici e online anticipano le offerte del black friday con numerosi sconti ed offerte. Ad esempio Mediaworld ha lanciato una campagna marketing solo per l’11/11: “Oggi potrai ottenere lo sconto del 22% sul prezzo di vendita in vigore il 10/11 alle ore 18. Il prezzo on-line è già scontato ad eccezione dei prodotti a marchio Dyson, Miele e Smeg Piccolo Elettrodomestico, il cui sconto sarà applicato a carrello”.

