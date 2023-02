Fedez, inchiesta sulla sua presunta omosessualità: “Se lo fossi, lo direi”

Sanremo 2023, nonostante si sia ampiamente concluso, ha continuato a fare parlare di sé. Argomento all’ordine del giorno è quello che riguarda il rapper milanese e uno dei concorrenti, ovvero Rosa Chemical. Dopo il bacio tra i due, ci sono stati numerosi pareri. Negli ultimi giorni si ipotizza addirittura dell’omosessualità di Fedez, che ha smentito sui social.

A questo si aggiunge anche la “presunta crisi” con Chiara Ferragni.

Omosessualità di Fedez: il cantante smentisce

Il festival della musica italiana ha ricevuto enormi riscontri, sia in positivo che in negativo. A fare i conti con le proprie azioni è stato anche Fedez che, dopo il bacio con Rosa Chemical, ha dovuto affrontare giornate difficili. Dalla discussione con la moglie, alle tante notizie circolate sul suo conto, tra cui quella che riguarda la sua presunta omosessualità.

Dopo qualche giorno di “assenza”, il rapper lombardo ha voluto rispondere – tramite Instagram – al programma Fuori dal Coro che, a quanto pare, era in procinto di cominciare un’inchiesta su di lui.

Esaurita la pazienza, il 33enne ha voluto lanciare un messaggio al servizio:

“Allora oggi ho facilitato il lavoro della “giornalista” d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste”.

Dopodiché si è soffermato sul conduttore del programma:

“Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o. Perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per sapere se sono omosessuale? Perché ho fatto vedere i vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male? Mario Giordanino… Teste di c***o”.

L’artista milanese non si è di certo trattenuto e spera di aver chiarito la situazione. Sicuramente non mancheranno tante altre indiscrezioni.