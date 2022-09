Chi è Cristiano Iovino: è lui la nuova fiamma di Ilary Blasi?

Cristiano Iovino è un personal trainer, nell’occhio del ciclone per una nuova e presunta storia d’amore con Ilary Blasi. Ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

Chi è Cristiano Iovino

Cristiano Iovino è un personal trainer, accostato spesso ad Ilary Blasi per una presunta storia d’amore con l’ex letterina dopo la rottura con Totti. Il personal trainer, amante del suo cane Tao e del fitness, ha capelli ricci/castani ed è un modaiolo, appassionato dei viaggi.

Nato nella Capitale, frequenta Roma nord e ama fare aperitivi e andare al mare.

Ex fidanzate

Cristiano Iovino è stato fidanzato nel 2015 con Sabrina Ghio (ex volto di Amici, poi tronista di Uomini & Donne), con Alessandra Ferrara (modella e influencer) tra il 2016 e il 2017 e poi, nel 2018 con Zoe Cristofoli.

La presunta storia con Ilary Blasi

Cristiano Iovino, dopo un periodo estivo in cui era stato chiamato in ballo, ha rotto il silenzio e lo ha fatto con un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera.

Dopo l’intervista fatta a Totti, pubblicata al Corriere della Sera (“Non sono stato io a tradire per primo. A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile) Cristiano Iovino che, nei mesi scorsi, è stato proprio accostato alla Blasi, ha voluto rispondere. “Vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”, ha risposto il personal trainer.

Si dice che Iovino l’anno scorso era a un evento in un hotel negli stessi giorni in cui Ilary Blasi era in città per una puntata de L’Isola dei famosi.

I Tatuaggi di Cristiano Iovino

Iovino ha diversi tatuaggi. Sul braccio sinistro, dove ora spunta un dragone, la scritta “Audere semper” e un teschio con una rosa in bocca, tutti simboli della ‘X Mas’, il corpo militare indipendente della Repubblica fascista di Salò.