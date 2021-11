Chi è Clizia Fornasier: età, carriera, figli, marito e incidente

Chi è Clizia Fornasier? L’ex modella e vincitrice di Miss Sasch Modella Domani ha dimostrato una grande versatilità artistica in carriera. Si è cimentata nella recitazione, nella scrittura, nella conduzione televisiva e persino nel canto. Scopriamo qualcosa in più su di lei: ha figli? Ha un marito o compagno?

Chi è Clizia Fornasier, vita e carriera

Clizia Fornasier è nata a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, il 4 Aprile 1986 e ha 35 anni. È diventata nota al pubblico italiano nel 2004, quando a partecipato all’annuale concorso di Miss Italia in qualità di Miss Veneto. Pur non riuscendo a vincere, la modella viene incoronata Miss Sasch Modella Domani. Un riconoscimento importante, che le permette di farsi un nome nel mondo della moda.

La carriera al Cinema e in TV

Per Clizia Fornasier, tuttavia, la passione per la moda è solo il punto di partenza, il suo sogno è fare l’attrice. Ben presto la modella comincia a darsi da fare per entrare nel mondo del cinema e della televisione. Nel 2005 fa il suo esordio da conduttrice, presentando Anteprime: Aspettando Miss Italia e Varietà e Super varietà per la Rai. Due anni dopo, nel 2007, fa il suo debutto come attrice, recitando in Notte prima degli Esami-Oggi, diretto da Fausto Brizzi. Nel 2008 ottiene un ruolo in altre due pellicole: Ultimi della classe e Grande, grosso e…Verdone. Negli anni successivi recita in molte fiction televisive, tra cui Tutti Pazzi per Amore, Piper, Un medico in famiglia e anche L’Ispettore Coliandro.

Nel 2013, Clizia Fornasier dimostra nuovamente la sua versatilità artistica pubblicando un romanzo giallo, Rajoda, il cui titolo è un acronimo delle lettere iniziali dei nomi dei suoi familiari. Nello stesso anno torna in TV come concorrente di Tale e Quale Show, presentato da Carlo Conti. Collaborerà nuovamente con il conduttore ne L’anno che verrà, per la diretta televisiva del nuovo anno, in cui da sfoggio anche delle sue doti canore. Dal 2014 è un ospite fissa ed inviata per Quelli che il Calcio su Rai 2. Ha un profilo instagram con oltre 40mila follower, dove condivide foto familiari e di lavoro.

Vita privata

Clizia Fornasier non è sposata, ma ha un compagno di vita: l’attore e cantante Attilio Fontana, ex componente de I Ragazzi Italiani. Si sono conosciuti nel 2013, quando erano entrambi concorrenti al Tale e Quale Show e da allora sono una coppia affiatatissima. “Mi ha conquistata nel modo più tradizionale.” -ha spiegato l’attrice- “Un corteggiamento lunghissimo, fatto di sms e biglietti. Ha travolto le mie barriere grazie alle parole che ha usato e usa, scegliendo sempre il momento giusto per pronunciarle, nel suo essere maschio, protettivo e geloso”.

I due hanno avuto insieme due figli: Blu, nato il primo Giugno 2016, e Mercuzio, nato il 4 Febbraio 2019. L’attrice viene spesso interrogata sulla particolare scelta dei nomi: “Siamo entrambi un po’ folli. Mercuzio è un nome che contiene un po’ di tormento e ci piaceva soprattutto il monologo del personaggio in Romeo e Giulietta. Esprime appieno la libertà dell’artista”.

Il grave incidente

Nel Marzo del 2016, Clizia e Attilio sono rimasti coinvolti in un orribile incidente stradale che li ha fortunatamente lasciati illesi. L’attrice, in quel periodo, era incinta di Blu. Ha raccontato la sua paura a Diva e Donna: “La nostra auto, una Volvo station wagon che ci ha accompagnato in tanti viaggi è andata distrutta, ma ha fatto il suo dovere, ci ha protetti. Mi sono spaventata perché ho sentito come una forte frustata alla pancia. Dopo due giorni mi sono accorta d’avere dolore alla gamba e siamo corsi al pronto soccorso per accertarmi che il bambino stesse bene. Fortunatamente ci hanno rassicurati”. Dopo l’incidente l’attrice e il suo compagno sono diventati molto devoti a Padre Pio: “Quando abbiamo fatto l’incidente, il portafoglio di Attilio si è aperto proprio sulla foto di Padre Pio”.