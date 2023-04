Simone Antolini e Cecchi Paone, è già crisi di coppia? “Trovatene un altro”

Isola dei Famosi, è già crisi tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone? Primo scontro per la coppia sulle spiagge dell’Isola, la risposta stizzita del conduttore: “Se non sono capace, trovatene un altro”. Che cosa è successo?

Isola dei Famosi, crisi di coppia tra Simone Antolini e Cecchi Paone: “Trovatene un altro”

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 hanno cominciato a sentire il peso delle ristrettezze a cui sono sottoposti. Non fa eccezione Simone Antolini che ha cercato senza troppo successo conforto nel suo partner, Alessandro Cecchi Paone. La coppia ha festeggiato da poco il suo primo anniversario, ma i primi contrasti con il resto dei naufraghi e la successiva nomination hanno messo alla prova la loro stabilità. In particolare Simone recrimina a Paone di non essergli di supporto in questo momento complicato: “Ho bisogno, quando non riesco più a capire cosa mi circonda e quando tutto diviene pesante, di avere una persona che mi comprende e che mi capisce Con cui parlare. E ad oggi non ne vedo una. Io ti sto dicendo che ho bisogno di quella persona e oggi non ti sento vicino“.

Cecchi Paone non ha preso bene le parole di Antolini e lo ha risposto indispettito: “E allora trovatene un altro. In che senso? Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro. L’hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco. Allora significa che ti serve qualcuno che lo sia. Perché io qui sono sempre lo stesso”.

Crisi rientrata o prima frattura? “Certe volte si può scendere per poi risalire”

Fortunatamente la coppia è riuscita a ritrovare un equilibrio e a fare pace poche ore dopo. I due si sono persino scambiati un bacio affettuoso in spiaggia. “Oggi ho avuto un crollo derivato dalla permanenza sull’Isola.” -spiega Simone- “Forse però derivato anche dal mio interiore, perché sto facendo un percorso e come tante altre cose certe volte si può scendere per poi risalire“. La crisi è rientrata quindi? O è un sintomo di problemi più complessi? Simone e Alessandro hanno un periodo molto complesso di fronte a loro, con i sondaggi che li vedono ultimi tra i naufraghi in nomination, dopo Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento. Come reagiranno in caso di “esilio” forzato sull’ultima spiaggia?