Chi è Silvia Sciorilli Borrelli, volto de “La corsa al voto” su La 7: studi e carriera

Silvia Sciorilli Borrelli, giornalista e opinionista politica italiana, è una corrispondente del Financial Times di Milano. In televisione, dopo aver partecipato ad alcune maratone di Enrico Mentana, è stata promossa conduttrice di “La Corsa al Voto” assieme ad Alessandro De Angelis e Paolo Celata.

Chi è Silvia Sciorilli Borrelli

Silvia Sciorilli Borrelli, nata a Roma nel novembre 1985, ha 35 anni ed è figlia di Giulio Borrelli (volto storico del Tg1). Dal 1989 frequenta la scuola americana di Roma per poi trasferirsi a New York per un periodo di studi.

Nel 2010 prende la laurea in giurisprudenza con lode ed inizia a lavorare presso lo studio legale Dewey & LeBoeuf per due anni. La sua carriera giornalista, però, inizierà a prendere piede dopo aver frequentato la scuola di giornalismo Walter Tobagi. Dopo una prima collaborazione con il Sole 24 ore, viene assunta dalla televisione economico-finanziaria CNBC prima a Milano e poi a Londra.

Dal 2015 è giornalista professionista e si è occupata di Brexit e dal 2020 è corrispondente per il Financial Times a Milano.

Vita privata

Della vita privata della giornalista si sa pochissimo, anche perchè la giornalista è piuttosto riservata. Quel che si sa è che è mamma di una bambina nata nel 2017.