Leonessa adotta un cucciolo di gnu – VIDEO

Leonessa adotta un cucciolo gnu

Il parco nazionale del Serengeti, in Africa orientale, è teatro di immagine bellissime che fanno commuovere tutti coloro che le ammirano. Una leonessa, infatti, ha ‘adottato’ un cucciolo di gnu e le manifestazioni di affetto tra i due animali sono davvero stupende.

Il piccolo, infatti, che ha confuso il felino per la sua mamma, ha iniziato a seguirla ovunque e a stare sempre più in sua compagnia. La leonessa d’altro canto, ha messo da parte il suo istinto da predatore lasciando invece prevalere quello materno. Risultato? Pare proprio che si formata una nuova bellissima famiglia (VIDEO)

Leonessa adotta un cucciolo gnu: il video

Parco Nazionale dei Serengeti, dove si trova

Per chi non lo conoscesse, il Parco Nazionale dei Serengeti, ubicato nel nord della Tanzania, è una riserva naturale conosciuto per la massiccia migrazione annua di gnu e zebre. Per cercare nuovi pascoli, le mandrie si spostano dai loro territori di riproduzione verso le pianure erbose a sud. Il parco è anche molto conosciuto perchè chi lo visita ha modo di vedere dal vivo anche animali come elefanti, leoni e rinoceronti.