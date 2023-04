Szczesny, malore in campo durante Juve-Sporting: le sue parole nel post partita

Szczesny, malore in campo durante la partite contro lo Sporting Lisbona di Europa League per il portiere polacco.

Szczesny, malore in campo per il portiere polacco della Juventus. Paura allo Stadium durante la partite di Europa League contro lo Sporting Lisbona. A rassicurare tutti poi è stato lo stesso estremo difensore bianconero ai microfoni nel post partita.

Szczesny, malore in campo durante Juve-Sporting

Wojciech Szczesny ha subito un malore durante la partita di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona. Il portiere polacco dapprima si era portato la mano sul petto e poi aveva chiesto immediatamente il cambio. Szczesny si era poi subito sottoposto a un elettrocardiogramma nel centro medico dello Stadium. Probabilmente si è trattato di una improvvisa tachicardia (palpitazioni) che ha determinato – come poi spiegato dallo stesso Szczesny – la successiva reazione di panico.

Le sue parole nel post partita

Il portiere polacco si è presentato, poi, ai microfoni a fine partite insieme a chi lo ha sostituito alla grande Mattia Perin. Ecco quali sono state a caldo le parole dell’estremo difensore: “Tutto ok, sto bene e i controlli medici hanno detto che è tutto a posto“ ha raccontato il polacco. “Mi sono spaventato, questo è certo. Ho avuto ansia, una cosa così non mi era mai successa”. Poi ha chiuso con una battuta: “In realtà avevo visto Perin in grande forma e volevo che giocasse lui, le parate fatte nel finale mi hanno dato ragione”.

Poi, il portiere tranquillizza e scherza anche ai microfoni: “La verità è che ho visto Mattia molto bene in allenamento… Infatti poi ha fatto quel doppio miracolo nel finale”. Continuando poi: “È semplice, gliel’hanno tirata addosso!”. E Perin a replicare: “Come dice lui, bisogna essere bravi a farsela tirare addosso”. Riprende Szcznesny: “Ho fatto i complimenti a Mattia, sono molto contento per lui perché è un ragazzo d’oro, non si lamenta mai. Come portieri siamo un gruppo d’oro, peccato che non è entrato anche Pinsoglio, che magari faceva un miracolo anche lui”.

