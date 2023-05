Elezioni in Turchia, Erdogan vince ancora ma di poco: le sue parole dopo i risultati. Le congratulazioni della Meloni: “Insieme possiamo fare più”

Elezioni in Turchia, Erdogan è riuscito a vincere al ballottaggi contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. Ecco la sua reazione a caldo.

Elezioni in Turchia, Erdogan si aggiudica la vittoria al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. Il distacco e il vantaggio per la vittoria sono stati minimi ma il presidente uscente è riuscito a riconfermarsi.

Elezioni in Turchia, Erdogan vince ancora ma di poco

Le Elezioni in Turchia si sono concluse con la vittoria di Recep Tayyip Erdogan. Il presidente uscente ha vinto per la terza volta il voto per l’elezione diretta del capo dello Stato con il 52%, sostanzialmente la stessa percentuale dei due precedenti appuntamenti elettorali ma al secondo turno.

Le sue parole dopo i risultati

“Governeremo il Paese per i prossimi cinque anni e, se Dio vuole, ci meriteremo la vostra fiducia”. Così il presidente turco Recepp Tayyip Erdogan ha annunciato la sua vittoria al ballottaggio. Poi, ha aggiunto: “Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia”. “Continueremo a lavorare duro”, ha proseguito Erdogan, che ha al fianco la moglie Emine. “Saremo all’altezza della fiducia che ci avete dato”, ha proseguito il presidente rieletto, sottolineando che “l’intero popolo turco è il vincitore di queste elezioni”.

Le congratulazioni della Meloni: “Insieme possiamo fare più”

“Congratulazioni al Presidente Erdogan per la sua vittoria elettorale. Italia e Turchia sono alleate e condividono importanti responsabilità nel Mediterraneo e nel mondo. Insieme possiamo fare di più per i nostri popoli e la crescita e la stabilità globale”. Così la premier Giorgia Meloni.