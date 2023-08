Serena Williams incinta della seconda figlia: gender reveal da urlo per la tennista

Serena Williams incinta: l’annuncio della gravidanza sui social c’era già stato mentre questa volta è stato organizzato un vero e proprio party per conoscere il sesso della seconda figlia della tennista. Una diretta sul suo canale Youtube per far sapere a tutti il sesso. L’ex star del tennis internazionale aveva annunciato la sua seconda gravidanza in occasione del red carpet del Met Gal 2023.

Serena Williams incinta della seconda figlia

Serena Williams e il marito Alexis Ohanian hanno annunciato di essere in attesa di una seconda bambina. I due, infatti, hanno già un’altra bimba, Olympia di 5 anni. Inoltre, da ricordare che la prima gravidanza non è stata una passeggiata per l’ex atleta. La notizia è stata data dalla stessa tennista che ha organizzato per l’occasione anche una diretta su Youtube.

Gender reveal da urlo per la tennista

Un gender reveal in grande stile con una mega festa per annunciare il sesso della secondogenita della tennista. In cielo alcuni droni hanno disegnato prima la scritta “It’s a…” per poi far comparire “Girl“. Un vero e proprio evento dopoché lo scorso 29 maggio la tennista aveva pubblicato alcuni scatti social anche ironici per annunciare la sua gravidanza. “Attenzione: le cose non sono mai come sembrano. Davvero, sto cercando di capire se il bambino sia davanti o… Dietro. Scorri verso destra”. Nelle due immagini pubblicate , infatti, l’atleta 41enne si mostra prima in posa di fronte alla fotocamera, e poi di profilo, mentre cinge il pancione con le sue mani.

