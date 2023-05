Fiat 600, arriva la nuova auto: presentazione, uscita, prezzo e caratteristiche

Fiat 600 è la nuova auto che è pronta ad essere lanciata sul mercato italiano ed europeo. Le prime immagini sono già state condivise sul web e si possono notare i primi particolare del nuovo mezzo del gruppo automobilistico.

Fiat 600, arriva la nuova auto: uscita e prezzo

Pronta a debuttare la nuova Fiat 600 sul mercato italiano ed europeo. La data di presentazione potrebbe essere quella del 4 luglio, una data simbolica per il gruppo automobilistico. Sono emerse le prime foto sul web, catturate nel suo arrivo in Italia. Le voci riferiscono di un prezzo di partenza di circa 23.000 euro per il modello a benzina.

Le caratteristiche

La nuova Fiata dovrebbe essere lunga intorno ai 4,20 metri e sarà equipaggiata con motori sia termici sia a corrente. Il primo motore dovrebbe essere da 1.2 turbo da 100 CV. Mentre per il motore elettrico da 156 CV dell’Abarth 500 a corrente, con una batteria da 54 kWh, potenze di ricarica fino a 100 kW e un’autonomia dichiarata di 400 km. Per l’Italia si parla della disposizione di colori grigio e bianco mentre per il mercato tedesco arancione.

LEGGI ANCHE: Emilia Romagna, il tweet di Vittorio Feltri contro la popolazione colpita dal maltempo: “Prima piangono disperati…”