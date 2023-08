Miriam Leone oggi: marito e gravidanza, tv, carriera, Miss Italia

Miriam Leone oggi è un’attrice lanciata da Miss Italia che si è imposta anno dopo anno come attrice nelle serie tv e film. Ha dichiarato di aspettare il suo primo figlio dal marito Paolo Carullo.

Miriam Leone oggi

Miriam Leone è un’attrice italiana nata a Catania il 14 aprile 1985. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2008 agguantando anche la vittoria, ha poi fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e della tv. Fin da piccola però, coltiva la passione per la recitazione e così, con la borsa di studio assegnatale dal concorso di bellezza, lascia Catania e si trasferisce a Roma, dove ha inizio la sua carriera d’attrice.

Dopo il titolo di Miss Italia inizia la conduzione di Unomattina Estate nel 2009 (quest’anno condotto da Barbara Capponi e Alessandro Baracchini) e sempre per la Rai conduce Mare Latino, Mattina in Famiglia. Nel 2010 debutta con Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, al fianco di Elena Sofia Ricci e ne Il Ritmo della Vita.

Famiglia e studi

Il padre di Miriam è insegnante di lettere, mentre la madre è impiegata presso il Comune di Aci Catena. Miriam Leone è cresciuta ad Acireale ed ha frequentato il Liceo Ginnasio Statale “Gulli e Pennisi” e dopo il diploma si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, senza però mai terminare il percorso di laurea.

Miss Italia 2008

Miriam Leone nel 2008 partecipa a Miss Italia condotto da Carlo Conti, ottenendo il titolo dopo essere stata eliminata e ripescata. Oltre alla fascia di Miss Italia, ottiene la fascia di Miss Cinema assegnatole da Ann Strasberg dell’Actors Studio, che le ha anche assegnato una borsa di studio.

Miriam Leone oggi: marito e gravidanza

Paolo Carullo ha sposato Miriam Leone il 18 settembre 2021 a Scicli. Paolo Carullo è laureato in Economia e Finanza a Milano, ma si divide tra attività musicali, performances e imprenditoria.

Leone ha fatto sapere in una intervista a “Vanity Fair” di aspettare il suo primo figlio. “Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”. E sulla sua gravidanza, ha poi detto: “sono convinta che una donna debba essere tutelata nel suo diritto di avere o non avere un figlio – prosegue Miriam Leone – Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato. Io, sono onesta, non ci vedo niente di male nel fatto che la gente sogni queste cose. C’è chi sogna perché un figlio l’ha già avuto, chi perché non ce l’ha e poi c’è anche un sacco di gente a cui non frega proprio niente”.

Ex fidanzati

In passato l’attrice è stata legata sentimentalmente a Emanuele Garosci, designer di alberghi di lusso e a Boosta, musicista dei Subsonica (il gruppo di cui è leader Samuel, giudice a X Factor 2019, vinto da Sofia Tornambene), con il quale sembrava esserci un fortissimo feeling. Successivamente ha avuto una relazione con Matteo Martari, conosciuto sul set della serie Non Uccidere.