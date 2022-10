Chi è Juliana Moreira: carriera, marito Edoardo Stoppa, figli, altezza, tv

nata ila San Paolo in Brasileè unachesulla televisione brasiliana, per approdare poi innel, dove continua la sua carriera come modella. Nelraggiunge il successo su Canale 5 grazie allo show condotto da Teo Mammuccari,per poi nel 2007 approdare al programma, per il quale diventa conduttrice principale nelle stagioni 2008-2009 per le edizionidal 2013 al 2017.

Nel 2010 una nuova esperienza la porta al programma Matricole & Meteore insieme a Nicola Savino e sempre nello stesso anno sarà concorrente di Fenomenal, il nuovo programma di Teo Mammuccari in onda su Italia1. Nel 2012 esordisce come attrice in Sto classico – Colorado su Italia 1 mentre nel 2015 Juliana è in Rai come concorrente nello show di Carlo Conti Si può fare!.