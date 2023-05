Alex Ohanian, chi è il marito di Serena Williams: vita privata, Reddit, figli

Chi è Alex Ohanian, marito di Serena Williams. Imprenditore americano e fondatore di Reddit, è al fianco della leggenda del tennis dal 2017. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Alex Ohanian, marito di Serena Williams: vita privata, carriera, Reddit

Nato a Brooklyn il 24 aprile 1983, Alex Ohanian ha 40 anni ed è un imprenditore statunitense, nonché marito della celebre ex tennista Serena Williams. Di origini armene, i suoi nonni paterni arrivarono in America come rifugiati dopo il genocidio armeno. Sua madre, Anka, era invece un’immigrata di origini tedesche.

Il suo è un nome molto noto sul web: Ohanian è infatti uno co-fondatori del sito di social news Reddit, insieme a Steve Huffman e Aaron Swartz. Nel corso degli anni si è costruito una carriera di successo come imprenditore e investitore, soprattutto per progetti digitali. È uno dei fondatori del fondo Initialized Capital e ha inoltre lavorato al motore di ricerca per voli Hipmunk e allo shop online Breadpig.

Vita privata, i figli e il matrimonio con Serena

Alex Ohanian e Serena Williams annunciarono il loro fidanzamento il 29 dicembre 2016. I due si sposano nel novembre del 2017, due mesi dopo la nascita della prima figlia della coppia, Alexis Olympia. Il parto fu molto difficoltoso per l’atleta, mettendo persino a rischio la sua vita. Nei mesi successivi, Alex è rimasto accanto alla moglie, prendendosi cura di lei e di Olympia appena nata. Un’esperienza che lo ha spinto a mettersi in prima linea come sostenitore del congedo di paternità: “Ho passato mesi a casa ad occuparmi della mia famiglia. Nulla avrebbe potuto trascinarmi via da mia moglie e mia figlia in quelle ore. Sono solo grato di non essere stato costretto a scegliere tra loro e il mio lavoro”.

Nel maggio del 2023, Serena ha annunciato la sua seconda gravidanza, in occasione della sua partecipazione al Met Gala. In alcune recenti interviste, l’ex tennista ha parlato del suo rapporto di coppia con Ohanian. Il loro matrimonio non è stato sempre facile: “La cosa più sorprendente che ho imparato sul matrimonio? Non è sempre una beatitudine. Ma può esserlo, se ti dedichi con impegno. Se non c’è lealtà nella coppia, rischia di rompersi Ho imparato che l’amore è un sentimento straordinario e se hai l’opportunità di viverlo, è una cosa speciale“.