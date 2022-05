Ambra Angiolini Francesco Renga hanno avuto due figli, che hanno due anni di differenza: chi sono e come si chiamano?

Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva spesso al centro anche delle notizie di gossip. Nel 2004, infatti, ha conosciuto Francesco Renga con il quale ha avuto una lunga storia d’amore (poi terminata). La ex coppia, però, assieme ha avuto due figli.

Chi sono i figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga?

Nel 2004 Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono conosciuti ed hanno iniziato una nuova storia d’amore. I due poi hanno avuto due figli: Jolanda Renga e Leonardo Renga, Ambra e Francesco si sono poi lasciati nel 2015, ma pare che siano rimasti in buoni rapporti tra di loro anche per favorire la crescita dei loro figli.

Ad Ambra il noto cantautore ha dedicato molte canzoni d’amore.

Jolanda Renga

Jolanda Renga, prima figlia avuta da Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha da poco compiuto 18 anni. Nata 4 gennaio del 2004, oggi assomiglia molto alla mamma quando era giovane.

In occasione del raggiungimento della maggiore età, il padre ha scritto su Instagram una toccante dedica: “Il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo”. La ragazza, pur non volendolo, è diventata nota fin da piccolissima perchè il padre Francesco Renga ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Angelo proprio dedicata alla figlia Jolanda.

Leonardo Renga

Leonardo Renga, più giovane della sorella di due anni, è il secondo figlio avuto dall’ex coppia Ambra Angiolini/Francesco Renga.

Rispetto alla sorella, che utilizza più del fratello anche i social, è un ragazzo più riservato. Nato il 5 maggio del 2006, è stato citato dal padre Francesco Renga in un post su Instagram. “Auguri amore di papo – ha scritto in occasione del compleanno di Leonardo – diventi grande, un uomo, ed io sono felice per quello che sei e lo sarò sempre. Buon compleanno Leo!”.