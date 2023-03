Kobe Bryant, foto dell’incidente pubblicate: risarcimento per la vedova Vanessa e figlia di 30 milioni di dollari

Kobe Bryant, le foto dell’incidente del campione di Basket furono pubblicate privatamente e così la moglie della star Nba aveva denunciato il dipartimento dello sceriffo e a quello dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles. Dopo l’iter giudiziario è arrivato il risarcimento milionario per la famiglia Bryant.

Kobe Bryant, foto dell’incidente pubblicate

Il New Yok Time ha dato la notizia del risarcimento delle foto dell’incidente del gennaio 2020 in cui persero la vita la star del Basket Kobe Brant, una delle figlie ed altre sette persone. La contea di Los Angeles ha dato il via libero al risarcimento per le immagini scattate e condivise privatamente da parte di alcuni poliziotti e pompieri della contea. Le foto ritraevano da vicino i resti di Bryant, della figlia e delle altre persone morte. Così la moglie del campione Nba, Vanessa Laine, aveva fatto causa al dipartimento dello sceriffo e a quello dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles nel settembre del 2020.

Risarcimento per la vedova Vanessa e figlia di 30 milioni di dollari

Vanessa Bryant e le tre delle sue figlie riceveranno un assegno di quasi 30 milioni di dollari per risolvere una causa e potenziali rivendicazioni legate alla condivisione delle immagini drammatiche dell’incidente in elicottero. Nell’agosto dello scorso anno, Vanessa Bryant era già stata risarcita di una cifra pari a 16 milioni di dollari dopo una delle sentenze nella corte federale.

“La giornata di oggi segna il culmine della coraggiosa battaglia della signora Bryant per chiedere conto della loro responsabilità a coloro che sono coinvolti in questa condotta grottesca”, ha dichiarato in una nota Luis Li, l’avvocato della donna. “Ha combattuto per suo marito, sua figlia e tutti coloro nella comunità la cui famiglia deceduta è stata trattata con simile mancanza di rispetto. Speriamo che la sua vittoria al processo e questo accordo pongano fine a questa pratica”, ha aggiunto.

