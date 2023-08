Attacco hacker alla banche italiane dai filorussi: quali sono state colpite e i danni

Attacco hacker a diverse banche italiane che nelle scorse ore sono state nel mirino dei filorussi continuano a creare disagi e danni. L’attacco informatico è stato rivendicato dal solito gruppo Noname057(16). In pericolo i dati di molti siti che sono stati colpiti.

Attacco hacker alla banche italiane dai filorussi: quali sono state colpite

Attacco hacker nelle scorse ore a numerose banche italiane da parte dei filorussi Noname057(16). In totale sono 16 i siti di sei banche coinvolte nell’attacco informatico: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco, Intesa e Fideuram. Sul loro canale Telegram il gruppo ha rivendicato gli attacchi in risposta alle “russofobiche autorità italiane”.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intanto, ha fatto sapere di monitorare “con la massima attenzione” le minacce all’operatività dei siti istituzionali – non solo banche ma anche ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali – e delle organizzazioni che gestiscono servizi essenziali per la collettività “anche in relazione ai recenti avvenimenti che hanno prodotto una breve indisponibilità di alcuni di loro”.

Quali sono i danni

Secondo, sempre, l’Agenzia sembra che gli attacchi informatici non “abbiano intaccato l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati”. Inoltre, si raccomanda di “mantenere alto il livello di attenzione sulla protezione delle proprie infrastrutture informatiche, di verificare e aumentare le misure di protezione relative agli attacchi DdoS”.

In più, l’Acn consiglia di applicare le azioni di mitigazione indicate sui propri siti istituzionali. “È opportuno – sottolinea – che le organizzazioni segnalino tempestivamente ad Acn ogni attività sospetta e ogni attacco identificati, fornendo ogni elemento utile per realizzare una sempre migliore opera di prevenzione”.

LEGGI ANCHE: Rimini, cavallette in spiaggia: i bagnanti costretti alla ritirata