Sciopero scuola l’8 marzo 2023: motivazioni e nota del Ministero dell’Istruzione

Sciopero scuola l’8 marzo 2023: una giornata di proteste quella della festa della donna e non solo per il mondo scolastico. Già diversi giorni fa, il Ministero dell’Istruzione pubblicò una nota in cui veniva annunciata la protesta.

Sciopero scuola l’8 marzo 2023: motivazioni Giornata di sciopero generale che è stata indetta l’8 marzo 2023. La protesta, in particolare, riguarda tutto il personale “docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado” per l’intera giornata dell’8 marzo 2023 indetto dalle Organizzazioni Sindacali Slai Cobas, USI CIT e USI Educazione, CUB Confederazione, USB e USB PI, ADL Cobas, SISA – Sindacato indipendente scuola e ambiente. Ecco le motivazioni per ogni singolo sindacato: Slai Cobas per il sindacato di classe: “per l’intera giornata in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi e riguardante tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici/donne con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici”, con adesione di USI-CIT, Unione Sindacale Italiana e USI Educazione;

CUB – Confederazione Unitaria di Base: “di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Per i turnisti è compreso il primo turno montante”;

SISA – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: “tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero”;

USB – Unione sindacale di base: “tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata” con adesione dell’USB PI”;

ADL Cobas – Associazione diritti lavoratori: "tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l'intera giornata compreso il primo turno montante per i turnisti". La nota del Ministero dell'Istruzione Il Ministero dell'Istruzione del merito ha pubblicato e diffuso una nota già il 28 febbraio in cui annunciava lo sciopero nel comparto scuola. Sul sito del Ministero si trovano tutte le informazioni con le schede di riferimento. In primo piano viene specificato da chi è stato voluto lo sciopero: "Comparto istruzione e ricerca – settore scuola: sciopero generale intera giornata 8 marzo 2023 proclamato da Slai-Cobas, con adesione USi-Cit e Usi-Educazione, Cub, Sisa, Usb, con adesione Usb PI, Adl Cobas".