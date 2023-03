Roma, sciopero dei mezzi pubblici l’8 marzo

Roma, sciopero dei mezzi pubblici proclamato per l'8 marzo, la festa della donna. E per i trasporti si prospetta un mercoledì nero

Roma, sciopero dei mezzi pubblici proclamato per l’8 marzo, la festa della donna. Nella Capitale, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne, è infatti proclamato uno sciopero dei mezzi pubblici. In poche parole Cub Trasporti ha aderito allo sciopero generale nazione di 24 ore indetto dalla confederazione Slai Cobas.