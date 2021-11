Chi è Paolo Conticini, vita, carriera, moglie e figli

Chi è Paolo Conticini? Attore e conduttore di 52 anni, Paolo Conticini è una volto molto noto della televisione e del cinema comico italiano. Ha lavorato per anni accanto a Christian De Sica, recitando in tantissimi Cinepanettoni. Chi è sua moglie? Ha figli? Tutto sulla vita e carriera di Paolo Conticini.

Chi è Paolo Conticini? La carriera, tra cinema e tv

Nato a Pisa il 10 Gennaio 1969, Paolo Conticini ha un passato poliedrico. Prima di sfondare nel mondo del cinema, ha lavorato come modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e ha persino gestito una palestra. Fa il suo debutto come attore a 23 anni, nel 1995, dopo aver conosciuto Christian De Sica, con il quale c’è subito intesa. Quell’anno è uno dei protagonisti di Uomini, uomini, uomini, film scritto e girato proprio da De Sica insieme ad Enrico Vanzina. Grazie a questo primo ruolo, Paolo Conticini diventa una presenza fissa dei Cinepanettoni e del cinema comico italiano. Sempre nel 1995 partecipa ad altri due film, Viaggi di Nozze e Vacanze di Natale ’95. Negli anni successivi l’attore pisano recita in tantissimi film firmati Vanzina e Neri Parenti: Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo, Vacanze di Natale 2000, Natale in India, Natale sul Nilo, Natale a Rio, Sapore di te, Natale da chef.

Grazie al suo successo cinematografico, Paolo Conticini si fa strada anche nella televisione. Dal 2005 al 2017, per ben sette stagioni, interpreta il commissario Gaetano Berardi in Provaci ancora Prof!, fiction di Rai 1 tra il giallo e la commedia. Partecipa inoltre a diverse serie televisive e soap opera, tra cui Come un Delfino, Lasciami Cantare! e Un medico in famiglia. Nel 2020 è uno dei concorrenti della quindicesima edizione di Ballando con le stelle, dove insieme alla sua partner Veera Kinnunen arriva secondo. Nel corso degli anni si presta anche al ruolo di conduttore, presentando Lo Zecchino d’oro nel 2008 e nel 2009 accanto a Veronica Maya. Dall’Ottobre del 2021, conduce sul Nove il game show Cash or Trash -Chi offre di più?.

Vita privata. Chi è la moglie? Ha figli?

La moglie di Paolo Conticini è Giada Parra, 45 anni. La coppia è insieme da quasi trent’anni e, dopo un lunghissimo fidanzamento, si è sposata con rito civile nel 2013. Intervistato dal settimanale Ora, Paolo Conticini ha spiegato il segreto dietro una relazione così solida e duratura: “Il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”. Sebbene suo marito sia molto in vista, Giada Parra si tiene ben lontana dai riflettori. Entrambi preferiscono mantenere riservato ogni dettaglio sulla loro vita privata e sono raramente oggetti di gossip o pettegolezzi. Paolo Conticini e Giada Parra non hanno figli.

I profili social di Paolo Conticini

Paolo Conticini si è tenuto al passo con i tempi. Ha una pagina instagram discretamente seguita, con oltre 200mila follower, dove aggiorna i suoi fan sulle sue apparizioni televisive e i suoi spettacoli teatrali. Ha inoltre una pagina facebook ufficiale ancora molto attiva.