Sciopero aerei 15 luglio 2023: voli garantiti e rimborsi dei biglietti

Sciopero aerei sabato 15 lugli0 2023 con numerosi disagi previsti per chi si metterà in volo nelle prossime ore.

Sciopero aerei sabato 15 luglio 2023 con molti disagi previsti per chi aveva deciso di mettersi in viaggio con mezzi volanti. Ci sono lo stesso alcuni voli garantiti così come delle fasce in cui gli aerei sono confermati.

Sciopero aerei 15 luglio 2023: voli garantiti

Sabato 15 luglio scatta lo sciopero dei voli che coinvolgeranno tantissimi passeggeri. I piloti della compagnia aerea, che opera i voli di Ryanair , hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore , dalle 12 alle 16 , mentre i piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil si asterranno dal lavoro dalle 10 alle 18 . Sono state previste delle fasce di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, in cui i voli devono comunque essere effettuati.

”In questa pagina è pubblicato l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a comunicare all’ENAC prima dello sciopero. In caso di conferma dello sciopero sarà riportato ogni successiva integrazione e/o modifica richieste dalle Società stesse in conseguenza di variazioni alle programmazioni giornaliere”.

I rimborsi dei biglietti

Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 270mila i viaggiatori italiani potrebbero subire un disservizio. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero. I vettori dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

“La stagione estiva è entrata nel vivo ed è evidente la crescita delle ultime settimane delle proposte delle destinazioni da parte delle compagnie aeree – dice Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – . Proporzionalmente, però, sono cresciuti i disservizi aerei, così come gli scioperi, dove il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo. Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi all’assistenza della compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso spese, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad una claim company”.

LEGGI ANCHE: Sciopero voli, Ita Airways cancella 133 viaggi