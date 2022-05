Bruce Springsteen a Monza in concerto: quando e come acquistare i biglietti

Bruce Springsteen a Monza: le date in Italia, le città e i biglietti. Dopo lo stop forzato della pandemia, il Boss ha annunciato le date europee della sua nuova tournée.

Bruce Springsteen a Monza in concerto: quando

Bruce Springsteen torna in concerto con la E Street Band. Il cantautore americano ha annunciato il suo nuovo tour nel 2023, durante il quale si esibirà in tutta Europa. Springsteen ne ha parlato entusiasta in una nota ufficiale: “Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band.

Ci vediamo là, il prossimo anno, e anche dopo!”.

Il Boss sarà anche in Italia e a disposizione ci sono anche diverse date da segnare assolutamente sul calendario. Infatti, sono ben tre le date italiane del tour dell’artista con la sua band:

Giovedì 18 maggio 2023 , Ferrara , Parco Urbano Giorgio Bassani;

, , Parco Urbano Giorgio Bassani; Domenica 21 maggio 2023 , Roma , Circo Massimo;

, , Circo Massimo; Martedì 25 luglio 2023, Monza, Prato della Gerascia dentro l’Autodromo Nazionale.

Come acquistare i biglietti

I biglietti saranno venduti online sui circuiti ufficiali di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Le vendite generali si svolgeranno invece il 26 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e il 31 maggio per quella di Monza, con apertura sempre alle 10 e un massimo di quattro biglietti acquistabili per tappa per ogni account.

I biglietti, posto unico in piedi, saranno divisi così: Pit A 130 euro, Pit B1 100 euro, Pit B2 100 euro, Pit C1 85 euro e Pit C2 85 euro.

La prevendita per la tappa di Monza si svolgerà il 30 maggio dalle ore 10 alle 23.59. Il grande evento avrà luogo all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza e il Boss salirà sul palco con questa formazione: Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria) con Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere).