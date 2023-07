Sciopero dei voli il 15 luglio, EasyJet cancella 1700 voli: ecco quali sono in Italia

Sciopero dei voli : il 15 luglio è una giornata nera per chi ha deciso di mettersi in volo. Diverse compagnie hanno aderito alla protesta e in particolare EasyJet ha già deciso di cancellare tantissimi voli di cui molti in Italia.

Sciopero dei voli il 15 luglio

Sabato 15 luglio scatta lo sciopero dei voli che coinvolgeranno tantissimi passeggeri. I piloti della compagnia aerea, che opera i voli di Ryanair , hanno indetto uno sciopero nazionale di 4 ore , dalle 12 alle 16 , mentre i piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil si asterranno dal lavoro dalle 10 alle 18 . ” In questa pagina è pubblicato l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a comunicare all’ENAC prima dello sciopero. In caso di conferma dello sciopero sarà riportato ogni successiva integrazione e/o modifica richieste dalle Società stesse in conseguenza di variazioni alle programmazioni giornaliere”.

EasyJet cancella 1700 voli: ecco quali sono in Italia

EasyJet ha cancellato 1.700 voli tra luglio e settembre ufficialmente “a causa dei ritardi nelle operazioni di controllo del traffico aereo in Europa, per lo più in partenza o in arrivo all’aeroporto londinese di Gatwick”. In Italia dovrebbero essere 134 casi i voli cancellati coinvolgono anche un aeroporto d’arrivo o partenza. Tuttavia, “il 95% è stato riprogrammato su voli alternativi. Al rimanente 5% è stato offerto un rimborso”. In una nota easyJet spiega che“l’intero settore sta vivendo condizioni difficili quest’estate con uno spazio aereo più limitato a causa della guerra in Ucraina, con ritardi del controllo del traffico aereo senza precedenti, nonché ulteriori potenziali azioni di sciopero dei controllori di volo”. Insomma la low cost precisa che “le cancellazioni non sono state causate dalla carenza di personale” dal momento che ha “più assistenti di volo e piloti che mai” .

