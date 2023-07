Il 15 luglio ci sarà lo sciopero dei voli e coinvolgerà anche Ita Airways, seppur indirettamente. Ecco cosa devono sapere i viaggiatori che hanno in programma il 15 luglio il volo con la compagnia aerea. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha avviato un dialogo per scongiurare lo sciopero, che però per i voli risulta ancora confermato.

Sciopero voli, Ita Airways cancella 133 viaggi

Ita Airways, a causa dello sciopero anche di buona parte del personale di terra, “si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali”.

Ita Airways attiva riprogrammazione

Ita ha poi spiegato e fatto sapere ai passeggeri di aver “attivato un piano straordinario” per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni e “il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata”.

Le agitazioni delle altre compagnie aeree

Allo sciopero aeroportuale di sabato 15 luglio si aggiungono anche le agitazioni dei piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, dalle 12 alle 16 e dei piloti e assistenti di volo di Vueling dalle 10 alle 18.

Sciopero anche dei piloti Canadair

Sempre domani, 15 luglio, si fermano per 8 ore, dalle 12 alle 20, i piloti Canadair iscritti a Ugl Trasporto aereo.