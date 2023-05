Aeroporto di Catania riapre dopo lo stop dei voli a causa dell’eruzione dell’Etna: presente ancora una colata lavica

Aeroporto di Catania: riaperto dopo la chiusura per diverse ore a causa di una una fase eruttiva vulcanica dell'Etna.

Aeroporto di Catania riaperto dopo al chiusura per diverse ore a causa dell’eruzione dell’Etna. Il maltempo ha peggiorato ancora di più la possibilità di previsione ma ciò non ha evitato di lanciare un’allerta e fermar ei voli per diverse ore.

Aeroporto di Catania riapre dopo lo stop dei voli a causa dell’eruzione dell’Etna

L’aeroporto di Catania è tornato operativo. Alle ore 7 era stato annunciato che sarebbe tornato alle 9 in attività: “A partire dalle 9 di stamani, lo scalo tornerà operativo e le operazioni di volo saranno ripristinate, con iniziali limitazioni. Potranno pertanto verificarsi ritardi sugli orari schedulati. I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree”. . La SAC, l’azienda di servizi dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, ha fatto sapere che potranno comunque verificarsi ritardi e che inizialmente non tutti i voli si svolgeranno come previsto.

Nelle scorse ore la Protezione civile aveva emanato uno stato di allerta arancione (F2), invitando i sindaci dei comuni etnei ad attivare le procedure di prevenzione. Infatti, è stata segnalata la caduta di lapilli sul versante montano di Nicolosi.

Presente ancora una colata lavica

Mentre riapre l’aeroporto catanese dalle analisi delle immagini della rete di videosorveglianza dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania viene fuori che è attualmente presente una colata lavica che fuoriesce dal Cratere di Sud Est, con il flusso lavico che si sviluppa ad ovest di Monte Frumento Supino.

