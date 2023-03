Schlein contro il governo su Pnrr e appalti: Cattelan svela dettagli sulla chiamata della segretaria dem nel suo programma

Schlein contro il governo: polemiche dure su alcuni temi attuali e mal gestiti dal governo, secondo la segretaria dei dem. Inoltre, tanto parlare ha fatto la sua presenza nel programma di Rai 2 di Cattelan.

Schlein contro il governo su Pnrr e appalti

Elly Schlein non perde occasione di andare all’attacco contro il Governo Meloni. Ad esempio, sul Pnrr Schlein ha ripreso lo slogan dell’esecutivo: “Avevano detto di essere pronti… Non sembra siano tanto pronti”. Ci sono “gravi ritardi che il governo cerca di scaricare sui precedenti governi oppure addirittura sull’Europa”. Ma, sottolinea Schlein, il “Pnrr non è patrimonio di un partito o di una forza politica e non è patrimonio solo del governo. Anzi come suggerisce l’Ue è bene coinvolgere nella sua attuazione il Parlamento e anche le parti sociali e gli stakeholders nel territorio. Chiediamo al ministro Fitto di venire a riferire sullo stato di attuazione dei progetti e su quali modifiche il governo sta chiedendo”.

Altro tema caldo è il codice appalti con la segretaria Pd che evidenzia: “Sono rimasta molto colpita dall’attacco sfrenato al presidente dell’Anac che dice cose che ha il dovere di dire e che dice da tempo. Siamo nell’epoca della digitalizzazione” e si può trovare “un equilibrio corretto tra la semplificazione delle procedure senza però rinunciare a presidi importanti di legalità. L’attacco che il governo che sta facendo al codice degli appalti, ci preoccupa molto in prospettiva per il futuro del Paese”.

Cattelan svela dettagli sulla chiamata della segretaria dem nel suo programma

Alessandro Cattelan nel suo programma, Stasera C’è Cattelan su Rai 2, ha ospitato nell’ultima puntata la segretaria dei dem Elly Schlein, svelando alcuni dettagli della chiamata. “Non c’è stato bisogno di convincerla, a dire il vero. L’abbiamo chiamata e ha accettato l’invito. Conosceva il programma ed evidentemente è in sintonia con il nostro linguaggio – ammette alle colonne di FqMagazine – è una gamer, è pop, ha voglia di mettersi in gioco. Tanto che ha accettato di suonare Imagine con me sdraiato sul piano. Per me è stato un momento figo, di quelli che tra tanti anni riguarderò con gusto e nostalgia”.

Al programma è stata invitata anche la premier Giorgia Meloni. “Peraltro – aggiunge – era anche disponibile ma poi a causa di diversi impegni non è riuscita a venire. L’avevo contattata diversi anni fa, a EPCC, perché volevamo rifare la sigla di Friends coi volti della politica. L’idea era quella di farli giocare nella fontana: lei aveva detto sì, ma non siamo mai riusciti a convincere gli altri arrivando a sei politici”.

