Papa Francesco come sta: ancora ricoverato con le condizioni che migliorano. Potrebbe saltare la messa di Pasqua

Papa Francesco si trova ancora ricoverato al Gemelli ma le ultime informazioni parlano di un miglioramento delle sue condizioni fisiche. Intanto, arrivano conferme sulla sua assenza sicuramente alla Domenica delle Palme e probabilmente anche a Pasqua.

Papa Francesco come sta: ancora ricoverato con le condizioni che migliorano

Ricoverato al decimo piano, il Santo Padre doveva sottoporsi a dei controlli medici, ma l’aggravarsi delle condizioni di salute ha accelerato i tempi del ricovero. Al momento le condizioni del Pontefice, a cui sarebbe stata inizialmente diagnosticata una fibrillazione atriale, non sembrano preoccupare, ma rimarrà in reparto per qualche giorno per essere sottoposto a ulteriori controlli.

“Papa Francesco ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro”. Lo ha comunicato nel pomeriggio del 30 marzo il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Al Pontefice, hanno reso noto i medici, è stata diagnostica una “bronchite su base infettiva” che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale. Le sue condizioni migliorano e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.

“Nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”. Lo fa sapere lo staff medico che segue papa Francesco al Gemelli.

Potrebbe saltare la messa di Pasqua

A causa del ricovero e delle condizioni precarie del Papa, non celebrerà lui direttamente la messa di Pasqua. “Io celebrerò la messa di Pasqua ma è prevista la presenza di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro”. Lo precisa all’AGI il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.

Lo stesso per la Domenica delle Palme: “Sì, certamente, posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme”. Lo dice all’ANSA il cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio, confermano così la predisposizione di un piano per la celebrazione dei riti pasquali.