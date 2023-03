Elly Schlein, neo segretaria del partito democratico subentrata ad Enrico Letta, propone dal palco di Rimini della Cgil un coordinamento anti-Papeete tra opposizioni.

Elly Schlein lancia il coordinamento anti-Papeete per le opposizioni

Sul palco di Rimini della Cgil nasce, come lo ha voluto chiamare la giornalista di Mezz’ora in più Lucia Annunziata, la proposta di creeare un “coordinamento anti-Papeete”, cioè un confronto permanente tra opposizioni su alcune questioni cardine a cominciare dal lavoro. A lanciare l’idea è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, ma tutti gli altri leader hanno accettano di buon grado. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) ha colto la palla al balzo di buon grado, sottolineando anche un ritardo da questo punto di vista. Per Giuseppe Conte del M5s “ogni forza progressista deve fare fronte comune contro le forze di destra conservatrici”. Secondo Carlo Calenda (Azione), “ci sono punti su cui possiamo lavorare insieme e abbiamo il dovere di farlo”.

Chi è Elly Schlein

Elly Schlein è la prima segretaria donna del Partito Democratico, eletta in questo ruolo a seguito delle primarie del Partito Democratico aperte anche al voto dei non iscritti. Con la sua elezione avvenuta con il 53% delle persone votanti Elly Schlein ha portato il Partito Democratico su posizioni ancora più di sinistra radicale con un occhio anche alla questione climatica e dei temi legati al green. Subito dopo la sua elezione come segretaria, ha promesso di dare “un volto nuovo al partito” aprendo le stanze dei bottoni anche a giovani e donne.