Schlein apre a Conte e Calenda: poi delinea quelli che sono gli obiettivi del Pd

Elly Schlein è stata ospite del programma Che tempo che fa di Fabio Fazio. La ne segretaria del Partito Democratico ha toccato diversi punti. In particolare su possibili alleanze ha detto: “Ho sentito Calenda e Conte dopo le primarie”. “Sarebbe irresponsabile se non provassimo, con le altre forze di opposizione, a trovare nelle nostre differenze alcuni terreni di battaglia comune. Ne cito uno su cui rinnovo il mio invito al Terzo polo, a M5s e a Avs: il salario minimo”.

Mente su possibili divisioni interne al partito dei dem: “Assolutamente no”, ha risposto la segretaria del Pd, sottolineando che “lavoreremo per tenere unito il partito senza rinunciare a una direzione chiara”.

Sul termovalorizzatore di Roma: “Ci confronteremo con gli amministratori locali, chiederemo maggiore impegno su alcuni temi”. Sulla posizione del Pd rispetto alla guerra in Ucraina: “Abbiamo già votato su questo in Parlamento, bisogna sostenere il popolo ucraino rispetto a una invasione criminale, questo non è mai stato messo in discussione”. Ma “non ci può essere sinistra senza l’ambizione di costruire un futuro di pace”. Poi, la Schlein puntualizza: “I conflitti non si risolvono solo con le armi, vorrei un protagonismo forte della Ue dal punto di vista politico e diplomatico, un ruolo forte perché Putin non è isolato, ci sono ancora molti Paesi che lo supportano. Bisogna riuscire a fare ancora maggiore pressione per costruire un terreno che possa portare alla fine di questo conflitto”.