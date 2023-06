Sottomarino Titan, James Cameron commenta l’incidente paragonandolo al Titanic: “Tragedia simile”

Sottomarino Titan, James Cameron ha commentato al vicenda alla storia e alla tragedia del Titanic. Il regista più volte è stato protagonista di immersioni proprio vicino al relitto sia per girare il famoso film sia per un documentario.

Sottomarino Titan, James Cameron commenta l’incidente paragonandolo al Titanic

Il regista James Cameron ha commentato in tv la vicenda dell’incidente del sottomarino Titan che a causa di un’implosione ha causato la morte a 5 persone. Lo stesso Cameron ha compiuto con successo 33 immersioni in sottomarino fino al relitto del Titanic, in parte prima di girare il colossal del 1997 e in parte negli anni successivi per la realizzazione del documentario Ghosts of the Abyss da lui diretto.

Le parole del regista: “Tragedia simile”

“Non puoi perdere le comunicazioni e la posizione di navigazione allo stesso momento se non in caso di un evento catastrofico. E la prima cosa che ho pensato è stata l’implosione“, ha raccontato James Cameron nel corso di un’intervista alla BBC. “Che una tragedia simile, in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, si sia verificata nello stesso identico luogo, con tutte le immersioni in corso in tutto il mondo, credo sia semplicemente stupefacente”.

Poi, sulla somiglianza della tragedia alla vicenda famosa del Titanic. “Mi colpisce la somiglianza con il disastro del Titanic, dove il capitano fu ripetutamente avvertito della presenza di ghiaccio davanti alla sua nave, eppure si lanciò a tutta velocità in una distesa di ghiaccio in una notte senza luna, causando la morte di molte persone”.

