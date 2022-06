Roberto Brunetti “Er Patata” trovato morto in casa sua: aveva 55 anni

Roberto Brunetti, detto Er Patata, trovato morto a Roma, in casa sua. L’attore, in passato in molte commedie di successo e in Romanzo Criminale, aveva solo 55 anni. Le forze dell’ordine hanno disposto la sua autopsia.

Roberto Brunetti “Er Patata” è morto a 55 anni: il corpo trovato in casa sua a Roma

Roberto Brunetti, attore romano soprannominato Er Patata, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, all’età di soli 55 anni. La sua compagna ha dato l’allarme alle autorità nella serata di ieri, 3 giugno 2022, attorno alle 22 e 30.

Brunetti non rispondeva né al telefono né al citofono del suo appartamento, in via Arduino, in zona piazza Bologna. I vigili del fuoco e i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione di Brunetti, trovando il suo corpo riverso nel letto. Secondo le informazioni finora disponibili, il cadavere non riportava segni di violenza. L’appartamento era in ordine, senza segni di effrazione. Secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’attore sarà sottoposto ad autopsia per stabilire le cause del suo decesso.

Chi era Roberto Brunetti, vita e carriera

Er Patata era noto al grande pubblico per i suoi ruoli in molte commedie famose, come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, Paparazzi di Neri Parenti, film in cui usa il suo soprannome, e Commedia Sexy. Viene ricordato soprattutto per la sua interpretazione di Aldo Buffoni in Romanzo Criminale e Sandro “Sandrone” Colangeli in Fatti della banda della Magliana, pellicole che riprendono la storia della famigerata organizzazione criminale romana.

I suoi ultimi film per il grande schermo, Il rosso e il blu e Baci salati, risalgono al 2012. In seguito ha rinunciato alla propria carriera attoriale, reinventandosi come pescivendolo, mestiere di suo padre.