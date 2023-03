Salvini contro la manifestazione delle famiglie arcobaleno: post polemico sulla festa del papà

Salvini si è scagliato contro la manifestazione delle famiglie arcobaleno che è in programma nella giornata del 18 marzo. Il vicepremier ha anche polemizzato in vista della festa del papà con tanto di post sui social.

Salvini contro la manifestazione delle famiglie arcobaleno

Matteo Salvini ha polemizzato contro la manifestazione a favore della famiglie arcobaleno che si terrà nella giornata di sabato 18 marzo a Milano. “Aprire l’anticamera a pratiche abominevoli come l’utero in affitto è fuori dal mondo, qualcosa da ricovero. Non aprirò mai a chi pensa che i bambini si comprino e si selezionino su internet”, ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture a Treviso. Per poi aggiungere: “Sono a fianco dei sindaci nella loro opera quotidiana, ma poi ci sono priorità come lavoro, infrastrutture e servizio sanitario efficiente». Se da un lato Salvini ricorda che «ognuno è libero di vivere la sua sessualità come vuole, dove vuole e quando vuole”.

Il post polemico sulla festa del papà

Le polemiche di Salvini non si placano e in riferimento della festa del papà, ha detto: “il fatto che la mamma si chiama mamma, che il papà si chiama papà e che il bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà. Domenica 19 marzo non è la festa del genitore 2, che poi non capisco perché il papà debba essere necessariamente il genitore 2. Domenica è la festa del papà“. Rispondendo a una domanda dei cronisti sulle coppie gay e i figli, a margine di una visita istituzionale, ha poi concluso: “Ognuno vive la sua sessualità, il suo amore con chi vuole e dove vuole, passeggiando mano nella mano: eterosessuale, omosessuale, pansessuale, trisessuale, bisessuale… Quello che si vuole, basta che non si metta in discussione il concetto di famiglia che è fondata sulla mamma e sul papà che mettono al mondo dei figli”. Poi, ecco il post polemico pubblicato sui suoi profili social.

