Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino: vita privata, carriera, figli

Chi è Marinella Marigliano, moglie di Andrea Sannino. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del celebre cantante napoletano. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Marinella Marigliano, moglie di Andrea Sannino: vita privata e carriera

Il noto cantante partenopeo Andrea Sannino, spesso ospite in televisione, è sposato ormai da diversi anni con Marinella Marigliano. Originaria di Ercolano, in provincia di Napoli, è fin da piccola appassionata di danza. Per un breve periodo, infatti, ha provato a farsi strada come ballerina. Si sa molto poco sul conto di Marinella, persona molto riservata, se non quanto si può intuire dal suo profilo Instagram che ad oggi conta oltre 16mila follower.

Vita privata, il rapporto con il cantante e i figli

Marinella Marigliano ed Andrea Sannino si incontrano per la prima volta nel 2006, presentati da amici in comune. Tra loro scatta subito il colpo di fulmine, da allora diventano inseparabili. Dopo ben dodici anni di fidanzamento, la coppia decide finalmente di sposarsi nel 2018. Negli anni successivi dal loro amore nascono due figli, una femmina e un maschio: la piccola Gioia nel 2019 e il piccolo Alessandro nel 2020. Marinella ama moltissimo suo marito e i suoi figli ed è solita pubblicare messaggi molto affettuosi sul suo profilo Instagram: “Ci sono due complimenti che mi rendono fiera di te e della coppia che siamo!!! Il primo che siamo una bellissima famiglia e che l’amore che trasmettiamo sui social lo si vede anche da vicino, ma il complimento più bello che possono farti è che sei umile. Quell’umiltà che ti ha sempre contraddistinto, non cambieremo mai perché solo così potremo arrivare in alto, tra i nostri sogni con le nostre stelle, Gioia e Alessandro, il nostro successo più grande”.