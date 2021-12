Sarah Jessica Parker oggi: altezza, peso, marito, figli, film

Sarah Jessica Parker è un’attrice statunitense nota per aver recitato in numerosi film di successo come Sex and The city. Vediamo meglio chi è.

Chi è Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker è nata il 25 marzo 1965. Terza di quattro fratelli, Sarah Jessica Parker nasce il 25 marzo 1965 a Nelsonville, in Ohio, e i suoi genitori sono Barbara Keck e Stephen Parker (imprenditore giornalista ebreo originario dell’est Europa). Fin da piccola, da quando aveva 8 anni, inizia a recitare sognando la carriera d’attrice. Con i suoi “pochi” 160 cm d’altezza, è considerata una delle personalità più affascinanti di Hollywood, nonché icona di stile. La ragazza ha un fisico molto esile, tanto che porta il 37 di scarpe e pesa meno di cinquanta chili. Oggi l’attrice è anche ambasciatrice Unicef e membro della Hollywood’s Women’s Political Committee.

I film di successo

Sarah Jessica Parker ha raggiunto la fama internazionale col personaggio di Carrie Bradshaw, protagonista di Sex and the City, grazie alla quale ha vinto due premi Emmy e Quattro Golden Globe nella sezione migliore attrice. La sua carriera, però, prevede anche altri successi. Non a caso ha ricevuto altre due candidature ai Golden Globe rispettivamente per il film La neve nel cuore e la serie televisiva Divorce (2016-2019).

Vita privata e marito

Sarah Jessica Parker, dal 1984 al 1991 è stata fidanzata con Robert Downey Jr, relazione poi finita per problemi di dipendenza dell’attore.

Nel 1997, poi, si sposata con Matthew Broderick dal quale ha avuto tre figli: James Wilkie, e le gemelle Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge (quest’ultima avute grazie a una madre surrogata).“Non volevamo che James fosse figlio unico – ha affermato l’attrice a Vanity Fair – Ma io non riuscivo a rimanere incinta. Le abbiamo provate tutte, ma proprio tutte. A un certo punto, qualcuno ci ha consigliato di fare così, ci siamo informati e adesso eccoci qua”, ha raccontato a Vanity Fair l’attrice. Il marito è anche lui un attore che ha recitato in film di successo come Godzilla, Election, La donna perfetta, L’ispettore Gadget.