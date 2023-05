Quincy Promes, chi è il calciatore olandese accusato di contrabbando di cocaina: nei guai l’attaccante dello Spartak Mosca

Quincy Promes è un calciatore di origini olandesi ed è accusato di spaccio di droga internazionale. L’attaccante non è nuovo a guai giudiziari, dimostrando di avere diversi problemi fuori dal campo di gioco. Ora rischia grosso il 31enne che oggi gioca in Russia.

Quincy Promes, chi è il calciatore olandese accusato di contrabbando di cocaina

Quinci Promes è un calciatore di nazionalità olandese ed è finito in guai giudiziari. L’attaccante dello Spartak Mosca è, infatti, accusato di aver importato con un coetaneo oltre 1300 chili di cocaina. Promes è un attaccante esterno nato e cresciuto ad Amsterdam, classe 1992. Prima di passare a giocare in Russia nel febbraio del 2021, giocava con Ajax, con cui ha collezionato 39 presenze in campionato, con 18 gol e 4 assist. Ha avuto un’esperienza anche in Spagna nella stagione 2018-2019 tra le fila del Sivilla, giocando 49 partite e realizzando 3 reti. Ha giocato anche la Nazionale olandese disputando 50 gare e segnando 7 gol.

Nei guai l’attaccante dello Spartak Mosca

Secondo la Procura della Repubblica si tratta di due lotti di circa 650 chili e 713 chili, che a fine gennaio 2020 sono stati intercettati nel porto di Anversa in Belgio. Il National Drug Monitor ha stimato che il giro d’affari delle parti coinvolte sarebbe stato di circa 75 milioni di euro. Il prossimo 5 giungo ci sarà la prima udienza. Secondo i media olandesi il calciatore non sarà presente all’udienza a causa degli obblighi contrattuali con il suo club. Ma, come spiegato dal Pubblico Ministero, “il caso può essere trattato dal tribunale senza la sua presenza ma con un avvocato da lui autorizzato”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Si sommano, dunque, le vicende giudiziarie a carico di Promes. In un precedente processo, il Pubblico Ministero aveva chiesto ai danni di Quincy Promes due anni di reclusione per l’accusa di tentato omicidio, per aver accoltellato il cugino. Tuttavia, non è stato possibile accertare che il colpo sia stati dato con l’obiettivo di uccidere.

LEGGI ANCHE: Lukaku, chi è la nuova fidanzata Megan Thee Stallion: la coppia si è presentata al matrimonio di Lautaro