Cicalese Impianti avvia un progetto di selezione e formazione di operai specializzati

Per le imprese italiane il recruitment di operai specializzati e tecnici si sta facendo sempre più difficile: in molti casi, le aziende impiegano più di sei mesi a coprire queste posizioni, con ovvie ricadute negative sulla produttività e la competitività. I dati evidenziano come il mismatch tra le esigenze di alcuni comparti produttivi e il capitale umano disponibile sia sempre più profondo e non riguarda soltanto le figure ad altissima qualificazione come gli ingegneri, ma anche gli operai specializzati: per queste posizioni il 55,4% delle richieste non viene soddisfatta nei tempi adeguati alle esigenze produttive delle aziende.

Il percorso professionalizzante di Cicalese Impianti si articola in 160 ore di formazione teorica e pratica

Per risolvere il problema Cicalese Impianti, azienda leader nel settore dell’impiantistica per grandi complessi residenziali, industriali e servizi, ha deciso di procedere direttamente alla selezione e formazione di operai specializzati, nella fattispecie saldatori. In collaborazione con Direzione Lavoro Group Spa e grazie alle risorse del fondo Forma.Temp –il fondo dedicato alla formazione dei lavoratori– Cicalese Impianti ha avviato un progetto di formazione destinato all’inserimento nel proprio organico di saldatori specializzati. Il progetto ha avuto inizio con la ricerca e la selezione di giovani profili che manifestano la motivazione ad intraprendere un percorso professionalizzante che si articola in ben 160 ore di formazione teorica e pratica. Il primo ciclo del progetto si è concluso pochi giorni fa e ha riguardato otto persone.

Pasquale Sessa (COO): “La carenza di operai specializzati è un problema. Il progetto di professionalizzazione ha dato ottimi risultati”

“Si è trattato –ha dichiarato Pasquale Sessa, COO di Cicalese Impianti, nonché vice Presidente dei Giovani di Confindustria– di un percorso che abbiamo avviato con grande entusiasmo, sulla spinta di una necessità che tante aziende hanno e che purtroppo non riescono a soddisfare. La carenza di operai specializzati è un problema che sempre più imprese si trovano ad affrontare. Noi abbiamo scelto di promuovere un progetto di professionalizzazione che ha dato ottimi risultati e che intendiamo riproporre nei prossimi mesi anche per altri profili da inserire nel nostro organico.”