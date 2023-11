Oroscopo Settimanale Branko 20-26 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 20 al 26 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni d’autunno? Come si evolverà l’influenza degli astri nella prossima settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 20 al 26 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità e quanti cambiamenti ci aspettano in questi freddi giorni di novembre? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 20 al 26 novembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

Problemi di comunicazione per i nati nell’Ariete. Non vi sentite in sintonia con le persone attorno a voi, le incomprensioni e i battibecchi sono all’ordine del giorno. Evitate giochetti e mezze verità, manifestate con chiarezza le vostre intenzioni e le vostre opinioni. Non è detto che gli scontri si fermino, ma sarà il primo passo verso una reciproca comprensione.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

I nati nel Toro continuano a scontrarsi contro un muro. Avete passato troppo tempo a farvi in quattro e piegarvi in ogni maniera per persone che non hanno la benché minima intenzione di cedere. È il momento di prendere in mano la situazione, non lasciatevi più mettere i piedi in testa. Passate oltre e pensate a voi stessi, magari agli affari di cuore. Gli astri sono al fianco di chi osa in questi giorni.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

Nubi di tempesta all’orizzonte per i nati nei Gemelli. Si apre una settimana calma che però è solo il preludio di un periodo molto complesso e pieno di sfide. Non datevi per sconfitti prima del tempo, sfruttate il tempo a vostra disposizione per prepararvi al meglio. Sia sul lavoro che in amore avete la tendenza a sforzarvi di far tutto da soli, lasciate che chi vi è accanto vi supporti.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

I nati nel Cancro sono in una bolla di stress superfluo. Prendete in mano ogni causa che vi passa sotto il naso, al punto da non avere neanche più tempo per voi. Vi fate carico di troppa tensione altrui e il vostro umore ne risente. Non c’è nulla di male a lasciare che alcune cose si risolvano da sole. Guardando troppo all’esterno rischiate che qualcosa vi sfugga da sotto al naso.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

Si alza la temperatura in casa dei nati nel Leone. Il vostro novembre si chiude con un cielo piccantissimo, che risveglia la vostra passione e vi fa battere forte il cuore. Approfittatene per recuperare un po’ di tempo perduto, ultimamente vi siete focalizzati fin troppo su lavoro ed incombenze. Chi è ancora single non deve disperarsi, l’occasione giusta per conoscere qualcuno è dietro l’angolo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Tempo sereno in arrivo per i nati nella Vergine. Gli astri portano un’atmosfera calma e rilassata nella vostra vita: dove prima c’era caos ora c’è ordine, dove dominavano paranoia e preoccupazione ora potete godervi un po’ di meritatissimo sollievo. Non rovinatevi la festa andandovi a ficcare in situazioni stressanti che non vi competono. Fatevi da parte, ne avete proprio bisogno.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

Molte, troppe persone richiedono l’attenzione dei nati nella Bilancia. In tanti provano a sfruttare la vostra natura gentile per i loro interessi, trascinandovi dentro questioni scottanti. Tenete gli occhi aperti, i serpenti più velenosi si nascondono dietro ad un sorriso. C’è chi è davvero in difficoltà ma non ha il coraggio di dirvelo, fate capire che siete presenti e pronti a dare una mano se necessario.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

Altalene emotive costanti per i nati nello Scorpione. Tante incomprensioni e lunatici cambi d’umore vi impediscono di capire al meglio le ragioni altrui. Un momento siete felici, quello successivo vorreste buttare tutto all’aria. Cercate di tenere sotto controllo le vostre emozioni, evitate di prendere ogni commento sul personale. Tra i tanti critici non richiesti, c’è anche chi sta provando solo ad aiutarvi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

I nati nel Sagittario sono in cerca di un pizzico di chiarezza. Il vostro percorso si fa più nebuloso, non siete più così convinti di aver preso la strada giusta. I continui cambiamenti vi fanno esitare, la tentazione di abbandonare la nave è sicuramente forte. State affrontando un periodo difficile, ma non lo state facendo da soli: cercate di tenerlo a mente prima di prendere una decisione.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

I nati nel Capricorno dovranno rimettere i propri sogni più esagerato nel cassetto. L’ambizione ci guida verso vette più alte, ci ispira a migliorare e a pretendere di più, ma a volte ci può anche rendere ciechi di fronte ad un letale precipizio. Cercate di affrontare le vostre prossime scelte con meno brama e più pragmatismo. Puntate ad obiettivi più realistici.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

Occhio agli invidiosi, cari nati nell’Acquario. Nei prossimi giorni gli astri vi spingono a sfruttare al meglio il vostro ingegno e la vostra creatività. Siete sulla cresta dell’onda e non è un segreto per nessuno, ma non tutti apprezzano il vostro successo. Qualcuno potrebbe essere solo in attesa dell’occasione giusta per sgambettarvi o prendersi i vostri meriti.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 20-26 novembre

Questa settimana i nati nei Pesci sono carichi di ottimismo e positività. L’entusiasmo è la vostra arma migliore, riuscirete a togliervi molte soddisfazioni nei prossimi giorni incanalandolo nella giusta direzione. Il vostro sorriso è contagioso e innalza anche chi vi circonda, condividete la vostra gioia con le persone più importanti per voi.