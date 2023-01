Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 gennaio-5 febbraio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 30 gennaio al 5 febbraio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 30 gennaio-5 febbraio, le previsioni per tutti i segni

Si avvicina il mese di febbraio e gli appassionati di astrologia si preparano ad affrontare il mese di Carnevale con uno sguardo verso le stelle. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno i primi giorni di febbraio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 30 gennaio al 5 febbraio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Tanti borbottii in questo inizio febbraio per i nati nell’Ariete. A fine gennaio qualche parola di troppo potrebbe aver creato una frattura con alcune persone a voi vicine. Non c’è più tempo per rimandare, è l’ora di cercare un chiarimento prima che sia troppo tardi. Con un 2023 così movimentato e vorticoso, rischiate di perdervi di vista.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Un cielo sorridente porta bene ai nati nel Toro. Gli astri vi supportano, soprattutto la Luna, è il momento giusto per spezzare la quotidianità. Cercate un nuovo stimolo, un cambiamento che vi porti a crescere e a desiderare qualcosa di più. Tenete gli occhi aperti anche dal punto di vista sentimentale, sfruttate questo periodo positivo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

I nati nei Gemelli tirano un sospiro di sollievo. Venere non ha più intenzione di mettervi i bastoni tra le ruote, per il momento. Approfittatene per mettere ordine nella vostra vita e cercare di capire in che direzione volete andare. Cercate di essere più aperti, sia con i vostri bisogni interiori che con le persone a cui vorreste avvicinarvi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Un po’ di nebbia nei prossimi giorni per i nati nel Cancro. Alcuni dubbi oscurano il vostro giudizio, soprattutto in amore, dove voci infide e pettegolezzi rischiano di incrinare i vostri rapporti. Non fatevi dominare dalla gelosia e dalla paranoia, imparate a fidarvi e a parlare con il vostro partner. Esternate le vostre preoccupazioni senza però accusare senza motivo.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Settimana ad alta tensione per i nati nel Leone. Siete tesi come una molla, avete accumulato fin troppo stress e agitazione negli scorsi giorni. Le relazioni di circostanza vi stancano ancor di più, ma sono inevitabili. Sentite il forte bisogno di consolarvi con l’amore, cercate il supporto del vostro partner. In alternativa, distraetevi con nuovi progetti personali.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Grande cautela sul lavoro per i nati nella Vergine nei prossimi giorni. Siete precisi e attenti in ufficio, pronti a schivare contrattempi fastidiosi e a risolvere rapidamente ogni problema che vi si presenta davanti. I vostri sforzi verranno ripagati. All’efficienza sul lavoro si alterna la solitudine in amore. Cercate sicurezza e nuove fiamme, ma non disperate: Venere vi porterà sulla strada giusta.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Giorni traballanti in casa dei nati nella Bilancia. Alcune indecisioni sia in ufficio che in famiglia saranno fonti di qualche scontro e preoccupazione di troppo. Vi ritroverete in mezzo, vostro malgrado, a far da paciere. Chiarezza e compromessi sono la chiave per la convivenza, anche tra personalità…particolarmente ostiche.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Il cuore dei nati nello Scorpione dovrà prendere delle decisioni nei prossimi giorni. Non riuscite a schivare l’amore, dovunque andate trovate nuove eccitanti sensazioni. Non potete più rimandare una decisione, seguite i vostri sentimenti e zittite la ragione per una volta. Nonostante un po’ di frecciate e pianti nei primi giorni della settimana, la situazione migliorerà.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

I nati nel Sagittario sono sulla linea di partenza, pronti a scattare. Non riuscite a stare fermi, anche nei periodi di pausa. Piuttosto che restare a casa, preferite osare e cercare nuovi sfoghi per la vostra creatività ed energia. Se vi sentite invece frenate, provate a dare uno sguardo dentro di voi. Non chiudetevi, esternate le vostre emozioni e turbe passate.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Nuovo mese, nuova vita per i nati nel Capricorno. Vi annoiate in fretta e avete sempre un piano per ammodernare ogni aspetto della vostra vita. In questi giorni approfittatene per cogliere qualche intrigante nuova occasione. Forse quel nuovo posto di lavoro o quello stile di vita che tanto vi intrigano sono la scelta giusta per voi.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

I nati nell’Acquario sono ormai stanchi della quotidianità. Avete voglia di qualcosa che vi scuota dal torpore, che porti un po’ di estro nelle vostre giornate. Una vecchia conoscenza potrebbe risbucare e proporvi qualcosa di interessante, anche temporaneo. Cercate uno sfogo per la vostra frustrazione o sarà difficile non ribellarsi in maniera poco costruttiva.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 30 gennaio-5 febbraio

Nubi di tempesta in amore per i nati nei Pesci. Non potete pensare di poter risolvere tutto in un colpo solo, fate sbollire e aspettate che i tempi siano maturi. A febbraio sarà più facile riavvicinarsi. Si balla anche sul lavoro, dove qualche questione ancora aperta potrebbe darvi dei grattacapi. Sii pronto a perdonare, ma non cedere tu stesso: non hai mentito, né sbagliato ed è giusto metterlo in chiaro.