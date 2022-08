Chi è Luca Telese, conduttore di In Onda su La 7

Luca Telese è un giornalista e autore televisivo, attualmente alla guida della trasmissione In Onda su La 7 assieme alla giornalista Marianna Aprile.

Chi è Luca Telese

Luca Telese, giornalista sardo originario di Cagliari, è nato il 10 aprile 1970 ed ha 52 anni. Inizialmente giornalista parlamentare, è stato anche portavoce del partito Rifondazione Comunista. La sua carriera professionale da giornalista ha inizio con collaborazione con L’Unità, il Manifesto, Il Messaggero e Il Foglio. Nel 2003 ha iniziato a collaborare con Vaniy Fair e dal 1999 al 2009 ha lavorato per Il Giornale. Dal 2009 al 2012 ha collaborato con il Fatto Quotidiano che ha lasciato con la critica che il giornale fosse troppo “filo-grillino”. Dal 20 settembre 2016 Luca Telese scrive per il quotidiano La Verità, ma collabora anche con Tiscali News e con Panorama per alcune interviste. Dal 2021 è vice direttore de Il Post internazionale.

Radio e tv

Dai primi anni 2000, Luca Telese ha iniziato a lavorare anche in tv. Autore di alcune trasmissioni televisive sia alla Rai che a Mediaset (come ad esempio Matrix) si è fatto strada con gli anni anche come volto televisivo e opinionista politico. In radio ha condotto il programma Tabloid su Rai Radio 3 e per molti anni è stato il contraltare di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24. Nel giugno 2010 per la prima volta è chiamato alla trasmissione In Onda su la 7, così come spesso è chiamato ospite in talk show politici come Cartabianca, Non è L’Arena e Otto e Mezzo.

Attualmente conduce In Onda su La7 assieme alla giornalista Marianna Aprile, trasmissione politica in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Compagna e figli

La compagna di Luca Telese è Laura Berlinguer, figlia del politico Enrico Berlinguer e attualmente a TgCom24. I due insieme hanno avuto in figlio, e lo hanno chiamato Enrico anche in memoria del padre.