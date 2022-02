Sara Caponigro: chi è il medico di famiglia di È sempre mezzogiorno

Chi è Sara Caponigro, il "Medico in famiglia" di È sempre mezzogiorno. Tutto sulla dottoressa ospite fissa di Antonella Clerici.

Chi è Sara Caponigro, medico di famiglia di È sempre mezzogiorno? La dottoressa romana 38enne è un membro del cast fisso del varietà mattutino di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Con i suoi chiarimenti e consigli ha rassicurato tanti telespettatori durante la pandemia.

Nata a Roma il 19 Marzo 1983, la dottoressa Sara Caponigro è una nota divulgatrice scientifica televisiva. Nota come il “Medico in famiglia”, è un amato membro del cast fisso di ospiti di Antonella Clerici in È sempre mezzogiorno, trasmissione mattutina di Rai 1 seguita da milioni di italiani.

Tra gli altri, fan parte del cast la simpatica Zia Cri, preparatissima cuoca emiliana, la nutrizionista Evelina Flachi, il fattore Alfio Bottaro e il “panificatore” Fulvio Marino. La dottoressa ha anni di esperienza alle spalle, sia come medico d’urgenza che come medico di base. Dall’inizio della pandemia, si è messa alla prova come divulgatrice, rassicurando e consigliando i telespettatori sul Covid-19.

Non solo coronavirus: la dottoressa ha anche un attivo profilo Instagram dove elargisce consigli ai suoi follower su moltissimi argomenti medici. Oltre ai video esplicativi, Sara Caponigro pubblica sul suo account anche estratti dei suoi interventi a È sempre mezzogiorno e ogni tanto organizza dirette per approfondire maggiormente certe tematiche, come ad esempio la nutrizione.

Sara Caponigro, vita privata: ha marito e figli?

La dottoressa è estremamente gelosa dei dettagli sulla propria vita privata.

Non è noto al momento il suo stato sentimentale, né è dato sapere se abbia figli o meno. Durante i suoi interventi in trasmissione Sara Caponigro si limita a parlare di medicina, senza mai svelare troppo del suo mondo privato.