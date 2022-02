Chi è Evelina Flachi, nutrizionista di È sempre mezzogiorno

Chi è Evelina Flachi: la nutrizionista è apprezzata e molto conosciuta in televisione per il suo lavoro e i suoi consigli.

Chi è Evelina Flachi: vita privata

Evelina Flachi, nata a Milano il 23 settembre 1949, è un personaggio piuttosto conosciuto dal pubblico televisivo italiano. Si è laureata in Scienze Biologiche e in seguito si è specializzata in Scienze dell’Alimentazione – Nutrizionista presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.

In ambito accademico, è docente di Nutrizione per il benessere e tiene dei corsi per i master di secondo livello.

È una grande amante degli animali, in particolar modo dei cani e dei cavalli. La nutrizionista è sposata da 30 anni di matrimonio con il marito, Nico Cazzola, con cui vive felicemente a Milano. I due non hanno figli e ha scritto anche diversi libri che riprendono ovviamente il suo lavoro:

L’Europa in tavola, Ulisse Edizioni (2008);

La dieta Flachi. Dimagrire in 5 tappe rispettando il gusto italiano , Rizzoli (2010);

, Rizzoli (2010); La dieta del 5. Ritrova la linea in cinque settimane, Cairo (2017);

Le 10 mosse antietà. Come aggiungere più anni alla vita e più vita agli anni, Cairo (2020).

Nutrizionista di È sempre mezzogiorno

Evelina Flachi è nel programma di Rai 1 È sempre mezzogiorno come appunto nutrizionista, da sempre grande sostenitrice del mangiar bene, collabora con la conduttrice Antonella Clerici tenendo una rubrica fissa all’interno della trasmissione televisiva.

Partecipa anche ad altre trasmissioni televisivi come La Prova del Cuoco, Uno Mattina, Detto Fatto: le tematiche trattate riguardano sempre la corretta alimentazione e riserva un occhio di riguardo a quella consigliata alle donne oltre i 50 anni.