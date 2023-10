Vasco, tour 2024 annunciato: date e tappe ufficiali. Come e quando prendere i biglietti?

Vasco, tour 2024: il cantante ha annunciato le prime date e tappe dei suoi prossimi concerti. C’è tanta attesa per i fan nell’acquisto dei biglietti. Ecco scadenze e come fare per comprare i biglietti dei prossimi eventi del cantante.

Vasco, tour 2024 annunciato: date e tappe ufficiali

Vasco Rossi ha annunciato le prime nuove date e tappe ufficiale del suo tour 2024. In una delle recenti intervista, aveva preannunciato la scelta di esibirsi a Milano per più di un concerto: “Su sette San Siro la prossima estate ci conto. Quest’anno non ci sono andato perché c’erano troppe superstar. Ma il prossimo ho intenzione di prenotarlo per un mese… Dieci concerti? Non vorrei alzare troppo l’asticella, ma sette sì. D’altronde ogni artista ha il pubblico che si merita”. Ecco le prime date e tappe ufficiali nel prossimo 2024:

7 giugno 2024 – Milano, Stadio San Siro

8 giugno 2024 – Milano, Stadio San Siro

11 giugno 2024 – Milano, Stadio San Siro

12 giugno 2024 – Milano, Stadio San Siro

25 giugno 2024 – Bari, Stadio San Nicola

Come e quando prendere i biglietti?

I biglietti saranno in prevendita riservata per gli iscritti al fan club dalle ore 12 del 4 ottobre 2023. Gli utenti My Live Nation avranno accesso alla prevendita riservata dalle ore 12 del 5 ottobre 2023. La vendita generale su Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster partirà invece dalle ore 12 del 6 ottobre 2023.